Nanag-iya og cellshop sa Leon Kilat gipatawag

Nakigtagbo ang kadagkuan sa Cebu City Police Office (CCPO) sa mga organizers ug tenants sa mga establisamento sa dalan Leon Kilat aron hisgotan ang isyu sa pagpamaligya, pagpalit, ug pag-repair og mga cellular phone nga gidudahang kinawat.
Ang panagtigom gipangulohan ni CCPO Director, Police Colonel George Ylanan, kauban si Police Major Thom Ed Taghoy, ang hepe sa Carbon Police Station.
Tumong niini nga masulbad ang problema human ang gihimong operasyon sa kapulisan diin nasakmit ang 154 ka mga kinawat nga iPhone gikan sa tulo ka lawak sa usa ka edipisyo sa Barangay Pahina Central niadtong Enero 20, 2026.
Gipahinumdoman ni Ylanan ang mga negosyante bahin sa ilang legal nga responsibilidad ubos sa Presidential Decree 1612 o ang Anti-Fencing Law.
Ubos niini nga balaod, ang bisan kinsa nga masakpan nga namalit, namaligya, o naghupot og mga butang nga agi sa kawat sama sa mga cellphone, mamahimong pasakaan og kaso sa korte.
Gihimug-atan ni Ylanan ang kamahinungdanon sa kooperasyon tali sa mga negusyante ug sa kapulisan. Nipahimangno siya nga dili gyud moapil sa ilegal nga kalihukan aron dili mag-atubang og seryusong kasong kriminal.
Sa iyang bahin, ang mga tenants sa Leon Kilat nipasalig nga andam silang mokooperar sa mga tinugyanan sa balaod.
Matod sa mga negusyante, gusto usab nila nga mahunong na ang ilegal nga buluhaton sa pipila nila ka mga kauban aron dili madaot ang ilang negusyo.
Nasayran nga niadtong Biyernes, Enero 23, napasaka na ang kasong pagpangawat batok sa duha ka mga suspek.
Nagpadayon usab ang pagdawat sa kapulisan og mga pinanumpaang pamahayag gikan sa dugang mga biktima nga niila sa ilang mga nawala nga cellphone. / AYB