Nanagmal og bata kay wala hatagi’g saging

Nagtingkagol sa prisohan ang 21-anyos nga ulitawo human gipasanginlang nanagmal sa usa ka 13-anyos nga lalaki tungod kay nasuko nga wala hatagi og saging sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo niadtong Oktubre 22, 2025.
Ang suspek nga anaa sa kustodiya sa Mabolo Police Station nailhan sa alyas nga Bobby, walay trabaho ug residente sa maong dapit.
Samtang ang biktima, usa ka Grade 2 student, nailhan sa alyas nga Dave ug residente ra sab sa samang dapit.
Gitugyan sa mga barangay tanod ang suspek ngadto sa buhatan sa Mabolo Police uban sa lola sa biktima.
Giingong gisagpa ni Bobby ang baba ni Dave sa makadaghang higayon, gihapak ang ulo, ug aron dili makasumbong ang menor de edad, gitabunan ang iyang baba hinungdan sa kahadlok.
Base sa reklamo, nasuko ang suspek kay wala hatagi og saging sa higala sa biktima.
Gihimakak sa suspek ang pasangil apan niangkon nga iyang gidukol ang biktima.
Napungot siya sa biktima kay gipasanginlan siyang nangawat og mga sensilyo para idula og kompyuter. / JDG