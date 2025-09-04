Nanamilit na ang PH Gilas Youth

Hingpit nga nanamilit ang Gilas Pilipinas Youth human kini napilde batok sa Bahrain, 66-79, sa qualification to quarter-finals game sa FIBA U16 Asia Cup 2025, ning Huwebes, Septiyembre 4, 2025, sa Ulaanbaatar, Mongolia.
Sa kasaysayan sa torneyo, mao kini ang labing unang higayon nga wala nakaabot sa quarter-finals ang Gilas Youth ug mao sab kini ang labing unang higayon nga napilde ang batan-ong mga Pinoy nga basketbolista sa ilang kaparang sa Bahrain.
Ning sangkaa, ang Gilas Youth ni coach LA Tenorio nagkagidlay diin igo lang kini nirehistro og 27-of-82 shooting. /ESL