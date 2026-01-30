Nanamilit na si Eala

Nitiklop na ang kampanya ni Filipina tennis ace Alex Eala sa labing unang Women’s Tennis Association (WTA) 125 Philippine Women’s Open.
Kini human nakasinati ang 20-anyos nga si Eala og kapildihan batok ni Colombian Camila Osorio sa quarter-finals, 4-6, 4-6, niadtong Huwebes, Enero 29, 2026, sa gitampusisokang Rizal Memorial Tennis Center sa Manila.
Si Eala kinsa kasamtangang world ranked No. 49, niangkon nga gianugnan siya nga nahuman ning puntoha ang iyang kampanya apan ang mahinungdanon kaniya, naka-host na ang Pilipinas og WTA event sa labing unang higayon.
"Sayang, hindi pumasa ngayon sa level, pero ang importante, nandito ako sa Manila. Nandito ako sa Pilipinas, nandito ang WTA, I really hope you guys get inspired and learn to love tennis," mensahe ni Eala human sa iyang kapildihan nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
"I hope it grows because I love tennis so much, and I'm so lucky that I'm able to share this experience and this journey with all of you," dugang ni Eala.
Giangkon ni Eala nga mas maayong nakaduwa si Osorio kinsa kasamtangang world ranked No. 84.
Sa sunod misyon ni Eala, mosalmot siya sa WTA 500 Mubadala Abu Dhabi diin moduwa siya deretso sa main draw. / ESL