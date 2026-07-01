Nananghid na si James sa LA Lakers

Nananghid na si LeBron James sa Los Angeles Lakers nga mobalhin siya og laing team sa iyang ika-24 nga season sa National Baskeball Association (NBA).
Kinasingkasing nga gidawat sa Lakers ang pagpananghid sa 4-time MVP ug usa sa labing maayong mga basketbolista sa kasaysayan sa NBA.
“LeBron James is one of the greatest athletes in history. We will always be thankful for his eight years with the Lakers -- including the title he led us to in 2020 under the toughest imaginable circumstances and the countless records he broke in purple and gold,” pamahayag ni Lakers governor Jeanie Buss.
“We wish him all the best in the future, both on the court and off. He will always be a cherished part of the Lakers family,” dugang ni Buss.
Gigamit sab ni James ang social media aron ipadayag ang iyang plano.
“Truly an honor to wear the Lakers colours while trying to continue the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint,” mensahe ni James sa X, kanhi Twitter.
Gimanduan ni James ang iyang agent nga si Klutch Sports CEO Rich Paul nga makigsabot sa teams nga interesado kaniya alang sa iyang pagbuhi og desisyon kon asa nga team siya mobalhin inig sugod sa 2026-27 season nga posibleng maoy iyang katapusang season.
Sa kasamtangan, ang Golden State Warriors maoy nag-una sa listahan sa posibleng balhinan ni James.
Nahisgutan sab ang posibleng pagbalik og duwa ni James sa Cleveland Cavaliers ug Miami Heat nga parehong iyang natabangan aron makalabni og kampyunato kaniadto.
Apan dili ikahibulong nga aduna pay laing teams ang motanyag kang James sa umaabot nga mga adlaw.
Ning maong kalambuan, molugak og maayo ang salary cap sa Lakers nga ilang magamit sa pagkuha og mga piyesa nga makatapak sa dakong haw-ang nga ibilin ni James kinsa mag-42 anyos na karong Disyembre. /Gikan sa wires