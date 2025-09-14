Nanapat sa kapuyo, sikop

Nagtingkagol sa prisohan ang 28-anyos nga lalaki human giingong nanagmal sa iyang 23-anyos nga kapuyo mga alas 3 sa kadlawon, Dominggo, Septiyembre 14, 2025, sud sa ilang giabangan nga balay sa may Sitio Sto. Niño, Barangay Apas, syudad sa Sugbo.
Ang suspek nailhan lang sa alyas nga Alden, samtang ang biktima mao si alyas Krisha.
Nasayran sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station nga misaysay ang biktima nga kalit siya nga gisumbag sa makadaghang higayon sa suspek sa luyo nga bahin.
Giingong wala pa kini makontento, gibira pa ang iyang dunggan ug giguyod siya sa sawog.
Tungod sa maong panghitabo, nisyagit ang biktima ug nangayo og tabang diin ang tag-iya sa ilang giabangan mao na ang nanawag og tabang sa Barangay Apas.
Daling miresponde ang mga barangay tanod uban sa kapulisan, nga miresulta sa pagkasikop sa maong suspek, nga mag-atubang og kasong Physical Injury in relation to RA 9262 kun Violence Against Women and Children. / JDG