Nanarbaho sa The Stria mihangyo sa Kapitolyo ipadayon ang katukoran

NANAWAGAN ang mga lokal nga manindahay ug mga trabahante sa sub-contractor ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Santa Fe Mayor Ithamar Espinosa nga dili lang ipahunong ang pagpatrabaho sa The Stria, ang kontrobersiyal nga luxury resort nga gitukod sa Santa Fe, isla sa Bantayan.
Unom ka mga sub-contractor nga gilangkuban sa kapin 50 ka mga trabahante ug 16 ka mga manindahay ang hiniusang nipirma og manifesto aron manawagan sa gobernador ug mayor nga tugotang ipadayon ang trabaho sa dapit.
Ang unom ka sub-contractors naglangkub sa JFAP Construction, CebuTech Trading Services, Michele Pacaldo Plumbing Services, J & J Technology Solutions, Trass Construction, ug D.A. ABCEDE & Associates.
"Nanginabuhi kami pinaagi sa among mga serbisyo sa among ginahatag sa mga trabahante sa The Stria. Gawas pa niini nagtuo kami nga ang pagkahuman sa proyekto sa The Stria makapauswag sa among lokal nga ekonomiya, ug makatabang sa amo ug sa among mga pamilya nga makapanginabuhi ug makakita og kita gikan sa mga negosyo nga mahimong mugna tungod sa Stria," saysay sa mga manindahay.
"Ang among trabaho mao ray among kasaligan aron makakaon, makapaeskwela sa among mga anak ug makasuporta sa among mga pamilya," matod sa mga trabahante.
"Kon hunongon kini ma-sakitan ang among pamilya nga nagsalig sa among ginagmay nga kita..." dugang niini.
Subay sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Miyerkules, Agusto 27, 2025, gipahibalo ni Baricuatro nga mopahigayon og hiniusang inspeksyon ang mga environmental regulators kauban ang Department of Interior and Local Government (DILG) ug lokal nga kagamhanan sa gitukoran sa The Stria sa Santa Fe, isla sa Bantayan.
Kini himuon aron pagsuta sa compliance niini sa Environmental Compliance Certificate ug Protected Area Management Board.
Si Baricuatro nagkanayon nga nakadawat sab ang iyang buhatan og taho nga nagpadayon pa ang pagtrabaho sa edipisyo taliwa sa giluwatang mando sa Department of Environment and Natural Resources - Environmental Management Bureau (DENR-EMB) ug lakip sa mando gikan sa iyang opisina pagpahunong sa trabaho sa dapit tungod sa nakitang violations niini.
Matod sa gobernador nga walay problema kon walay kalapasan nga nahimo ang katukuran sa resort.
Apan gihimug-atan niya nga adunay balaod nga kinahanglan nga sundon.
"You know its not for me to decide we have other national agencies also that's looking into this one...we have to follow the rule of law here," matod ni Baricuatro.
Kon mahuman na ang pagsusi sa environmental regulators sa dapit, gikatakda sab nga makighinabi si Baricuatro sa mayor sa Santa Fe aron mahiusahan ang lakang niini. / ANV