Nanay Saturnina nakapauli human sa 30 tuig sa kalsada, tinabangan sa DSWD

Usa ka makapatandog nga panagkita ang nasaksihan sa Barangay Maticaa, Siyudad sa Ormoc, Probinsiya sa Leyte dihang sa katapusan nakapauli ug nagkakita pag-usab si Nanay Saturnina B. Miyao sa iyang pamilya human sa halos 30 ka tuig nga pagkawala. Napuno sa pahiyom, luha sa kalipay, ug dakong paghupay ang panimalay nga dugay nang naglaom nga buhi pa siya.
Sa wala pa ang iyang reintegration, si Nanay Saturnina nagpuyo isip street dweller sa Barangay Tabok, Dakbayan sa Mandaue, Sugbo.
Karton ra ang iyang higdaan ug ang iyang iring nga si Eking ra ang kanunay niyang kauban.
Ang iyang kahimtangan napahibalo sa lokal nga awtoridad human kini nabantayan sa usa ka bangko sa lugar.
Gilakip dayon sa Mandaue City Social Welfare Services (CSWS) ang kaso ug giendorso sa Pag-abot Program sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 – Central Visayas.
Pinaagi sa panagtinabangay sa CSWS ug DSWD 7, napasilong si Nanay Saturnina sa Gasa sa Gugma, usa ka non-government organization nga nitanyag kaniya og temporaryong kapuy-an ug pag-atiman samtang padayon ang pagpangita sa iyang pamilya.
Isip kabahin sa reintegration process, giagi si Nanay Saturnina og physical ug psychological evaluation ug nadayagnos og T/C psychotic behavior.
Bisan pa sa iyang kahimtang, napakita niya ang kalipay sa Gasa sa Gugma pinaagi sa pag-apil sa mga kalihukan ug pagtabang sa mga tigulang nga residente didto.
Sa tabang sa LGU Ormoc City, nailhan ug natultolan sa katapusan ang iyang pamilya.
Gidawat siya sa iyang pag-umangkon nga si Jeramie Dela Cruz nga nag-atiman sab sa iyang mga igsuon nga senior citizens nga sila si Jose ug Salome.
Matod ni Jeramie, dugay na nga nasabtan sa pamilya ang kahimtang ni Nanay Saturnina ug wala gyud sila nawad-an og paglaom nga makita pa siya pag-usab.
Niadtong Septiyembre 11, 2025, gitawagan ni DSWD 7 Pag-abot Social Worker Irene Hampac ang pamilya aron ipahibalo nga nakita na si Nanay Saturnina sa Mandaue City.
“Walay pagduhaduha nga miingon ang pamilya nga andam gyud silang modawat kaniya,” matod ni Hampac.
Opisyal nga nahiuli si Nanay Saturnina niadtong Nobiyembre 27, 2025. Giubanan siya pauli sa Ormoc sa DSWD 7 Pag-abot Team ug LGU Mandaue City, dayong gidawat sa DSWD 8 – Eastern Visayas ug LGU Ormoc City.
Sa unang higayon, wala dayon mailhi ni Nanay Saturnina ang iyang magulang, apan sa dihang niingon kini, “Ako man ni, Inday,” hinay-hinay nga nibalik ang panumdoman ug napuno sa luha ang tanang nakasaksi.
Karong nakapauli na, gihatagan ang pamilya og livelihood assistance samtang nadawat usab ni Nanay Saturnina ang igo nga tambal aron maseguro ang padayon nga pag-atiman sa iyang kahimsog.
Ang estorya ni Nanay Saturnina usa ka hulagway sa paglaom, panaghiusa sa komunidad, ug gahom sa koordinadong serbisyo nga usa ka taas nga panaw diin sa katapusan nitapos sa pulong nga “pauli”. / PR