Nangabiktima sa linog abagan sa dinalia’ng pag-release sa GSIS loan

Nipasalig ang Government Service Insurance System (GSIS) sa ilang kaandam nga moserbisyo sa ilang mga miyembro ug pensiyonado sa Dakbayan sa Bogo ug sa ubang dapit sa Sugbo, nga gideklarar nga calamity zones human sa 6.9-magnitude nga linog niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 30, 2025, pinaagi sa ilang Emergency Loan Program.
Sa usa ka pamahayag, si GSIS President ug General Manager Wick Veloso niingon nga ang ilang buhatan andam makig-unong sa mga trabahante sa gobiyerno ug mga retirado sa probinsiya niining lisod nga panahon.
Ang mga miyembro ug pensiyonado nga kwalipikado ug nagpuyo o nagtrabaho sa Sugbo mahimong makahulam og P40,000 kon duna na silay existing emergency loan ug P20,000 kon wala’y outstanding balance.
Ang utang bayaran sulod sa 36 ka mga bulan sa ubos nga interest rate nga 6% matag tuig unya ang unang buwanang amortization magsugod human sa tulo ka mga bula.
Ang mga miyembro mahimong mo-apaly alang sa ilang utang pinaagi sa GSIS Touch mobile app, GSIS Wireless Automated Processing System (Gwaps) kiosks, ug GSIS e-service portals.
Gipasalig sab ni Veloso nga paspas ug luwas ang pagpagawas sa pundo diin ipaagi kini sa ATM cards sa mga nanghulam. / TPM / SunStar Philippines