Nangabuthan mas midaghan

Gawas sa coronavirus disease (Covid-19) pandemic, ang Department of Health (DOH) nitaho sa pagsaka sa fireworks-related injuries sa tibuok nasod, nga mikabat sa 231 ka mga kaso.

Sa usa ka virtual press briefing, si Health Secretary Teodoro Herbosa miingon nga adunay dugang nga 94 ka FWRIs sa pagsugat sa 2024 kumpara sa 137 nga kinatibuk-ang kaso sa pagsugod sa 2023.

“Our overall total for now is 231, as of 6 a.m. The numbers may still change as many people slept before going to the emergency rooms... But I can tell you, the number is higher than last year,” matod ni Herbosa.

Gipasangil sa hepe sa panglawas ang mas taas nga ihap sa mga kaso sa pagkawala sa mga restriksyon sa kahimsog, nga gihimo gikan sa 2020 hangtod 2022.

“It is the first New Year without any restrictions on movement due to the pandemic, wherein only community fireworks displays were allowed. This time, people started using firecrackers again. So, the cases went up,” pagpasabot ni Herbosa.

Sa mga naangol nga kaso, ang DOH niingon nga adunay 11 ka mga biktima nga gikinahanglang putlan.

Dul-an sa katunga sa kinatibuk-ang kaso gikan sa National Capital Region (NCR) nga adunay 113 (49% porsyento); gisundan sa Central Luzon (27, 12 porsyento) ug Ilocos Region (24, 10 porsyento).

Giingon nga 95 porsyento sa mga insidente nahitabo sa balay ug sa kadalanan, kasagaran mga lalaki nga aktibo nga nalambigit sa paggamit sa mga pabuto.

Ang departamento sa panglawas miingon nga ang ligal nga mga pabuto nakapahinabo’g daghang mga kadaot sa mga naghudyaka (56 porsyento); samtang ang ilegal nga pabuto maoy hinungdan sa 44 porsiyento sa mga kaso.

Gitumbok nga mga pabuto nga maoy nakaingon sa labing daghang naangol mao ang Kwitis, 5-star, Boga, Piccolo, Whistle Bomb, Pla-pla, Luces, Fountain ug Triangle.

Atol sa peak period sa Disyembre 31, 2023 hangtod sa Enero 1, 2024, ang DOH miingon nga adunay kinatibuk-an nga 116 ka bag-ong FWRIs.

“It is sad for those injured to start 2024 with bandages or have their body parts amputated,” matod ni Herbosa.

Apil sa bag-ong mga kaso mao ang pinakabata ug labing tiguwang nga mga biktima sa pabuto alang sa kasamtangang tuig sa surveillance.

Matod sa DOH, nasunog ang nawong ug tuo nga mata sa usa ka 11 ka buwan nga bata nga lalaki gikan sa NCR tungod sa ilegal nga pPccolo nga gidagkutan sa laing tawo sa kadalanan.

Sa laing bahin, usa ka 76-anyos nga lalaki gikan sa Ilocos Region nasamdan sa iyang tuo nga mata tungod sa usa ka Kwitis nga iyang gipasiga sa balay ug nibuto.

Aron malikayan ang mga FWRI nga modaghan pa sa umaabot nga mga tuig, ang hepe sa panglawas miingon nga gikinahanglan ang pagpadayon sa pagpasiugda sa mga kalihukan sa pag-edukar sa komunidad labot sa pabuto sa Bisperas sa Bag-ong Tuig.

Siya niingon nga ang ingon nga praktis giobserbahan sa ubang mga nasod, sa ingon naghimo sa ilang katawhan nga mas luwas gikan sa hulga sa FWRIs.

“We must continously develop community fireworks display so that our people can enjoy sans any dangers. We must promote this practice,” matod ni Herbosa.

Giangkon hinuon niya nga lisod ang pag-usab sa kultura sa mga Pilipino sa personal nga fireworks sa Disyembre 31.“That’s part of our culture, to light firecrackers during New Year. It won’t be that simple to change that,” matod ni Herbosa. / HDT sa SunStar Philippines