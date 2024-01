Nangabuthan sa 2024 sa CV mikunhod

Malinawon ug hapsay ang pagsugat sa Bag-ong Tuig 2024 bisan dunay pipila nga nabiktima sa pabuto.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, pangulo sa Police Regional Office 7, nga way natala nga dagkong mga panghitabo sa tibuok Central Visayas.

Sa datus nga gipahibawo sa Department of Health 7, nakatala lang og 41 ka mga tawo nga nabiktima sa pabuto, kun pagkunhod og 49 porsiyento sa firecracker related incidents gikan sa Disyembre 21, 2023 hangtod sa Enero 1, 2024 itandi sa 80 sa susamang period sa miaging tuig.

Dugang ni Pelare nga kon basehan ang report sa tanang city ug provincial police office directors hapsay ra ang pagsugat sa Bag-ong Tuig.

Wala usab sila nakatala nga dunay nabiktima sa saag nga bala, nagpasabot nga naedukar na ang katawhan nga dili mogamit sa ilang armas sa pagsugat sa Bag-ong Tuig.

“We can see this as maturity sa atoang constituents sa Central Visayas kay makita ninyo in previous years usa gyud na sa atong ginatan-aw kay naay gyuy daghan nga mabiktima,” matod ni Pelare sa mga tigba­lita sa Enero 2.

Lakip usab sa nakatabang sa kahusay ug kalinaw sa Bag-ong Tuig mao ang pagtabang sa mga polis sa pag-monitor bisan sila naka-break sa ilang tagsa-tagsa ka lugar.