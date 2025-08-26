Nangadaot nga bugas anaa pa sa bodega sa Mandaue

Nangadaot nga mga sinakong bugas nagpabilin sa bodega sa Mandaue City, samtang ang lokal nga kagamhanan nagpaabot og solusyon.
Giklaro ni Mayor Jonkie Ouano nga dili nila ma-dispose ang bugas tungod kay basin sila ang pabayron, ug gipasabot niya nga dili kini patas kay dili man ang siyudad ang naggamit niini.
Gikabalak-an sab niya ang kalidad sa bugas sanglit adunay mga organisasyon ug residente nga nangayo niini, apan mahadlok siya nga basin adunay masakit.
Tungod niini, gusto ni Mayor Ouano nga ibalik ang bugas sa probinsiya ug ilisan kini og bag-o aron luwas kan-on. Matod niya, salin sa miaging administrasyon ang subsidized rice program sa gobiyerno nga gibaligya sa tag P20 ang kilo.
Gibutyag ni Ouano nga adunay pahibalo nga ilisan sa probinsiya og bag-ong bugas, apan naghulat pa sila sa pormal nga tubag. / ABC