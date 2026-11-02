Nangalag-kalag sa prisohan human gidunggab ang silingan

Sa prisohan na nangalag-kalag ang usa ka 44-anyos nga lalaki human kini gidakop ug gipapriso kay namunal ug nanunggab og buak nga botelya sa iyang silingan niadtong Dominggo sa gabii, Nobiyembre 1, 2026 sa Purok 1, Sitio San Miguel, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga kasamtangang nagtingkagol sa selda sa Mabolo Police Station giila nga si Susano Baldoza III, adunay live-in partner, ug walay trabaho. Samtang ang biktima nga daling gida sa tambalanan nailhan nga si James Suico, 53 anyos.
Subay sa pasiunang imbestigasyon sa kapulisan, nagkalalis ang duha sa wala pa nahitabo ang kagubot. Sa tungatunga sa ilang panaglalis, kalit nga gibunalan ni Baldoza og botelya sa ilimnong makahubog ang ulo ni Suico. Dihang nabuak ang botelya, gigamit pa kini sa suspek sa pagdunggab sa luyo nga bahin sa biktima.
Dali nga gidakop sa mga barangay tanod si Baldoza human sa maong insidente ug gitugyan dayon ngadto sa kapulisan.
Apan sa dihang gipangutana sa kapulisan, nihimakak ang suspek nga iyang gidnunggab ang biktima. Nangatarungan hinuon kini nga siya maoy unang gibunalan og tubo ni Suico. / JDG