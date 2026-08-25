Nangalisbo'ng basura sa Brgy. Apas, gireklamo

Ubay-ubay sa mga residente ingon man mga silingang edipesyo ang nangreklamo sa kabaho sa mga basura nga gitapok duol sa usa ka dako’ng tindahan sa Brgy. Apas, Dakbayan Sugbo.
Giingong kapin na sa usa ka tuig nga walay insaktong pagtagad sa tagdumala sa maong tindahan ang nagtipun-og nga basura, hinungdan nga ang uban niini nalata tungod sa dugay nga pagkapundo. Ang mga residente sa dapit nangreklamo sa grabe nga kabaho.
Giingong ang kalangay sa paghakot sa basura gumikan sa problema sa sanitary landfill sa dakbayan.
Samtang ang management sa tindahan nisuway og butang og disinfectant sa lugar aron pag-alibyo sa kabaho. / GPL