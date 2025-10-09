Nangamatay sa 6.9 magnitude nga linog misaka ngadto sa 74

Nisaka ngadto sa 74 ang nangamatay sa 6.9 magnitude nga linog sa amihanang Sugbo, sumala sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niadtong Huwebes, Oktubre 9, 2025.
Sa usa ka situational report, niingon ang NDRRMC nga ang duha ka bag-o lang natala nga namatay gikan sa mga Munisipyo sa Tabogon ug Medellin.
Ang gitaho nga nadugang sa nangamatay gipaubos pa sa validation. Ang gidaghanon sa mga naangol nagpabilin sa 559.
Ang NDRRMC nagkanayon nga dul-an sa 190,000 ka pamilya o labaw pa sa 666,000 ka indibidwal sa 251 ka barangay sa Central Visayas ang naapektuhan sa linog.
Dul-an sab sa 5,000 ka balay ang hingpit nga naguba samtang kapin sa 67,000 ang partially damaged.
Ang Probinsiya sa Sugbo gipaubos sa state of calamity human sa kadaot sa linog. / TPM