Nangamatay sa disgrasya sa dalan sa Sugbo misaka

Misaka ang gidaghanon sa mga nangamatay tungod sa disgrasya sa dalan sa Lalawigan sa Sugbo karong tuiga, bisan pa man sa pagkunhod sa kinatibuk-ang kaso sa reckless imprudence resulting (RIR) nga naglambigit sa danyos sa kabtangan ug angol sa lawas, sumala sa usa ka opisyal sa kapulisan.
Atol sa forum nga “Road Incidents in Cebu,” gibutyag ni PLTCOL Jose Rovic Villarin nga nabalaka ang mga otoridad sa pagsaka sa mga makamatay nga disgrasya sa dalan, bisan pa nga sa kinatibuk-an mikunhod ang ihap sa mga aksidente.
Gipakita sa datos ni Villarin nga ang mga namatay sa RIR o disgrasya sa dalan misaka og 26.09 porsyento, gikan sa 69 ka kaso nga natala taliwala sa Enero ug Mayo 27, 2025, ngadto sa 87 sa samang panahon karong tuig 2026.
Iyang gipahayag nga kadaghanan sa mga disgrasya sa dalan karong tuiga naglambigit sa mga drayber nga giingong ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog, diin ang mga motorsiklo gihapon ang labing sagad nga malambigit sa aksidente.
Samtang ang kinatibuk-ang Property Security Incidents (PSI) nga naglambigit sa mga motorsiklo mikunhod ngadto sa 1,081 karong 2026 gikan sa 1,193 niadtong 2025.
Bisan pa niini, ang mga aksidente nga naglambigit og motorsiklo nagpadayon gihapon sa misaka sa gidaghanon kon itandi sa mga four-wheeled drive nga sakyanan, bisekleta, ug traysikol.
Isip tubag niini, matod ni Villarin nga ang mga otoridad nagtutok sa mga piho nga siyudad karong 2026 aron mas mapakunhod pa ang mga disgrasya sa dalan. /