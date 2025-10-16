Nangamatay sa linog sa Norte mitala na sa 76

Niabot na sa 76 ang kompirmadong patay atol sa nahitabong magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong Septiyembre 30, 2025.
Samtang kapin sa 1,300 sab ang naangol sa maong hitabo.
Kini maoy gipahibalo ni Joel Erestain, Regional Director sa Office of the Civil Defense (OCD) Region 7, sa Oktubre 16, 2025.
Matod ni Erestain nga ang mga bag-ong nakalas gikompirmar ubos sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ug Department of Interior and Local Government (DILG) Cebu.
Sagad kanila mga nabiktima nga gidala sa tambalanan apan nangamatay.
Sa kasamtangang datos, anaa sa 90 ka mga biktima sa linog ang admitted sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) diin 16 na lang niini ang nahabilin sa tambalanan, aduna sab mga pasyente sa UCMed ug Chong Hua Hospital.
Samtang ang Philippine Health Insurance Corporation Region 7 nipasalig nga walay bayran ang mga admitted nga pasyente nga nabiktima sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu.
Gipahibalo ni Marjorie Cabrieto, Vice President sa PhilHealth Region 7 nga kini pinasubay sa zero balance billing (ZBB) policy nga naglakip sa pag-waive sa bayrunon sa tambal, laboratory, ug professional fees.
Lakip sab niini ang surgery procedures ug implants.
Bisan pa man sa nagpadayon nga pagtay-og sa yuta sa Northern Cebu, gipahibalo sa OCD 7 nga nangandam na sila alang sa pag-irog ngadto sa recovery and rehabilitation phase.
Gisugyot sa OCD nga gikinahanglan ang pag-update sa tagsa-tagsa ka mga Comprehensive Land Use Plan (CLUP) sa matag lokalidad. / ANV