Nangamatay sa linog sa Sarangani nisaka sa 78

Nisaka na ngadto sa 78 ang gidaghanon sa mga nangamatay tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga niigo sa Maasim, Sarangani, sumala sa taho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niadtong Huwebes, Hunyo 18, 2026.
Sa usa ka situational report, gibutyag sa NDRRMC nga 57 ka patayng lawas ang natala sa Soccsksargen ug 21 usab sa Davao Region.
Nakatala usab ang ahensya og 1,339 ka mga naangol ug 30 ka tawo ang nagpabilin pa nga nawala.
Matod pa, sa 346,413 ka apektadong pamilya o 1,414,752 ka indibidwal sa 573 ka mga barangay, duna pay 4,449 ka pamilya o 18,504 ka tawo ang nagpabilin sulod sa mga evacuation center sa 45 ka barangay.
Gipahayag sa NDRRMC nga moabot ngadto sa P176,824,074 ang kinatibuk-ang kantidad sa ayuda nga naapod-apod na ngadto sa mga apektadong residente.
Gibutyag sa mga awtoridad nga ang danyos sa sektor sa imprastraktura mibarog sa P148,047,150 samtang ang danyos sa agrikultura gibanabana nga anaa sa P29,840,000.
Moabot ngadto sa 74,657 ka mga balay ang nangaguba tungod sa linog, diin 60,976 niini ang partially damaged ug 13,681 ang totally damaged.
Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ang linog nahitabo sa alas-7:37 sa buntag ug natala sa gilay-ong 32 kilometros habagatan-habagatang-kasadpan (south-southwest) sa Maasim, Sarangani, nga may gilawmon nga 33 kilometros, hinungdan sa kusog nga pagtay-og sa dakong bahin sa Mindanao. / TPM/SunStar Philippines