Nangandam na si Suganob

Motan-aw si Regie Suganob sa umaabot nga world title fight tali ni International Boxing Federation (IBF) light-flyweight champion Thanongsak Simsri ug Filipino challenger Mark Vicelles karong Septiyembre. 26, 2026, didto sa Fujisan Messe sa Shizuoka, Japan.
Si Suganob nag-atang na sa magmadaugon ug siya ang sunod nga mohagit para sa maong world title. Nakuha ni Suganob ang mandatory status human niya gilupig pinaagi sa fifth-round knockout ang two-time world champion nga si Sivenathi Nontshinga sa ilang IBF light-flyweight world title eliminator sa miaging Septiyembre 12, 2026, sa Tagbilaran City, Bohol.
Apan kon si Suganob lang ang pasultihon, mas gusto niyang sangkaon ang delikadong Thai defending champion nga si Simsri kaysa sa rematch batok ni Vicelles.
"That will be a good fight. If it were up to me, I would like to fight Simsri. We still don't know who will win because I know Vicelles will try his best to win because this is a rare opportunity for him to become a world champion. Whoever wins this fight, I'll be ready for him," matod pa sa 29-anyos nga si Suganob.
Si Simsri giisip nga usa sa labing maayong 108-pounders sa kalibutan karon ug nakahan-ay isip second best sa maong division matod sa The Ring Magazine.
Nakuha niya ang bakanteng IBF light-flyweight belt human gipildi ang Sugboanong si Christian Araneta, nga kanhi teammate ni Vicelles, pinaagi sa split decision didto sa Japan.
Malampusong nadepensahan ni Simsri ang iyang bakus batok sa sikat nga power-puncher nga Mexicanong si Sergio Cordova via second-round knockout sayo ning tuiga.
Dili na bag-o si Simsri sa mga Pinoy diin daghang sikat nga Pilipinong boksingero ang iyang gipangpildi, lakip na sila si Miel Fajardo, John Paul Gabunilas, ug Araneta.
Sa pikas bahin, si Vicelles nakasangka na sab ni Suganob kaniadto sa usa ka IBF light-flyweight world title eliminator pinaagi sa eighth-round technical decision niadtong 2023 sa Bohol.
Sa miaging tuig, nibalhin si Vicelles sa Japan ug nakadaog og duha sa iyang tulo ka away didto. Gipildi niya ang Intsik nga si Xiang Li ug ang isig-ka-Pilipino nga si Carlo Diaz VII, samtang napildi siya sa Hapones nga si Kosuke Tomioka.
Si Simsri dunay nindot nga win-loss record nga 40-1 lakip ang 35 ka knockouts, samtang si Vicelles naghupot og 21-2-1 nga baraha uban ang 11 ka knockouts.
Gibutyag na sa pangulo sa PMI Bohol Boxing Promotions nga si Atty. Floriezyl Echavez Podot nga himuon niya ang tanan aron madala ang world title fight ni Suganob sa Bohol sa sayong bahin sa sunod tuig.
Kon pananglit mapahigayon kini ni Podot, kini na ang pinakaunang world title fight sa kasaysayan sa Bohol. / EKA