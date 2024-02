Nangatanggong sa Tops; tagdumala mi-apologize

“We sincerely apologize for the inconvenience caused by the recent delays in our shuttle bus rides.”

Tipik sa pamahayag sa tagdumala sa Tops sa Barangay Malubog, dakbayan sa Sugbo sa nahitabo niadtong Sabado, Pebrero 17.

Kabahin kini sa post sa social media niadtong Dominggo, Pebrero 18, 2024, sa usa ka Beverly Ramos sa ilang kasinatian sa Tops nga iyang gihulagway nga ‘traumatic.’

Matod pa, ang grupo ni Ramos ug ubang mga bisita sa Tops natanggong sa dapit sukad sa gabii sa Sabado ug buntag na sa Dominggo nakauli human wala mobalik ang bus nga ilang gisakyan gikan sa IT Park.

Gisaysay ni Ramos ang ilang kasinatian sa tibuok gabii ngadto sa kaadlawon sa katugnaw sa dapit apan wa hatagi og igong kapahilunaan sa Tops.

Dugang ni Ramos, lakip sa ilang gibayran sa entrance sa Tops mao ang pagsakay sa bus ug paghatod kanila sa ilang gigikanan nga terminal sa dakbayan gikan sa bukid.

NAHITABO

Dihang gikontak ang drayber gitubag sila nga hangtod alas 2:30 sa kaadlawon ang ilang duty ug alas 6:00 sa buntag ang sunod nilang pickup.

“Naulanan na mi og sugod since ilang waiting area aside from wala’y seats kay guba ang roof,” sumala sa post ni Ramos.

“When people started to get angry, they admitted na wala diay sila’y contact sa driver,” dugang ni Ramos

Ang mga bisita kinahanglan nga motawag sa emergency response unit gikan sa nagkalainlaing buhatan sama sa Barangay Lahug, City Command Center, ug Mabolo Police Station apan wala na sila maluwas sa mga response unit tungod sa uwan ​​ug ubos nga visibility sa lugar.

Dugang niya, ang mga bisita naluwas sa mga personahe sa Barangay Busay ug Mabolo Police Station sa alas 7:00 sa buntag na sa Dominggo.

Matod ni Ramos nga siya ug ang iyang mga higala nakahukom sa pagbisita sa iconic landmark sa alas 11:30 sa gabii ug nakahukom nga mobiya human makita ang talan-awon.

Matod ni Ramos nga naglinya na sila sukad pa sa ala 1:00 sa kaadlawon ug mga alas 2:00 sa kaadlawon, ang ikatulo nga bus sukad nagsugod sila sa paglinya, nibiya nga daghan pa ang mga bisita nga naglinya.

Alas 3 sa kaadlawon wala na nibalik ang bus apan ang mga bisita gipasaligan sa mga kawani nga laing bus ang mobalik. Ang mga bisita naghulat sa bus sa panahon sa katugnaw ug ulan.

“At 3 am wala pa gyud nibalik ang bus and the staff really assured us nga mobalik pa gyud daw ang driver nga sunduon mi,” dugang niya.

Pipila ka mga bisita ang nanglingkod ug nagpaabot sulod sa mga comfort room sa maong establisemento aron makapangita og lugar nga kapasilungan gikan sa ulan.

Sa dihang gipangayoan og update ang staff, kini niingon nga wala silay komunikasyon tali sa bus driver.

“Ang giingon na 6 a.m. me ma pick-up sa shuttle bus wala gyud nahitabo. We were asking for a refund but dili pa daw sila kahatag since wala ang taga management,” dason ni Ramos.

Si Ramos nagkanayon nga kulang og inisyatiba ug responsibilidad nga gipakita sa mga kawani tungod kay wala silay nakit-an nga kasulbaran sa isyo ug nangayo sa management nga manubag sa responsibilidad.

Sa post ni Ramos, nidemanda kini og accountability ug apology sa Tops management.

GIKANSELAR

Ang Tops management niingon nga temporaryo nilang kanselahon ang tanang mga biyahe sa ilang bus gikan sa JY Square ug ang unom nila ka bus i-divert sa Cebu I.T. Park Terminal hangtod sa dugang nga pahibalo.

Sa samang pamahayag, ang Tops magdugang sa ilang bus fleet aron mamahimo’ng 12 ka mga sakyanan gikan sa kasamtangang unom aron maseguro ang mas dako nga transport availability.

MIABLI

Niadtong Pebrero 14, ang Tops, iconic landmark nga nahimutang sa Busay gibuksan sa publiko gikan sa pagpalambo sa dapit sukad niadtong Oktubre 2022 ug nagtanyag og usa ka shuttle ride service alang sa mga bisita nga gusto moadto sa lugar.

Ang mga bisita mobayad og P200 nga naglakip sa entrance fee ug round trip bus ride gikan sa Tops paingon sa JY Square ug IT Park terminal ug vice-versa.

Ang mga sakay sa bus mobiyahe og 30 minutos nga maggintang sugod sa alas 6 sa buntag diin ang katapusang biyahe gikan sa establisemento gikan sa alas 2:30 sa kaadlawon balik sa IT Park terminal.