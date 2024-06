‘Nangawat aron ibayad’

Na-intercept sa pantalan sa lungsod sa Samboan, habaga­tan sa Sugbo ang tra­bahante nga nangawat og mga butang ug salapi sa iyang agawon sa Barangay Guadalupe, dakbayan sa Sugbo, Lunes sa kaadla­won, Hunyo 11, 2024, kay matod niya, iya usab kini nga ibayad sa iyang nakawatan sa ilang dapit.

Atol sa manhunt, nasikop sa kapulisan sa lungsod sa Samboan, habagatang bahin sa Sugbo, ang suspek nga si Raymond Antanoy Villaflores, 30, taga Sitio Tabok, Barangay San Isidro, Dakbayan sa Tanjay, Negros Oriental.

Nakuha sa iyang posisyon ang bag nga iyang gisudlan sa mga butang nga gipanag-iya sa iyang amo nga naglakip sa iPhone, bulawan nga kwentas nga dunay pendant, itom nga pitaka ug kwarta nga mokantidad og P54,600.

Matod ni Police Major Miles Damoslog, hepe sa Guadalupe Police Station, nga nitaho sa ilang buhatan ang amo sa suspek nga si alyas Ging-Ging, 44, dunay dakong tindahan sa dan H. Labra, Barangay Guadalupe, dakbayan sa Sugbo, nipahibawo nga nawala na ang iyang mga butang ug ang halin sa tindahan nga dul-an P100,000.

Usa sa ilang gidudahan ang iyang trabahante nga si Villa­flores sanglit na missing na pagkabuntag dungan sa pagkawala sa nahisgutang kuwarta ug mga butang.

Tungod niini, dali nga nihimo og pakisusi ang mga imbestigador sa Guadalupe Police Station pinaagi sa pagpangutana sa mga drayber sa habal-habal sa dapit.

Usa kanila ang nitug-an nga nagpahatod kini sa Cebu South Bus Terminal nianang kaadlawon.

Dali usab nga niadto ang mga polis sa terminal apan wala na nila maabti hinungdan nga nakig-alayon ang Guadalupe Police Station sa mga police station sa kalungsoran ug sa mga pantalan nga dunay barko nga mobiyahe sa Negros Oriental.

Ilang gipaalerto ang mga polis nga kon dunay bayot nga mosakay patabok sa Negros nga giila nga si Raymond Villa­flores, ila kini nga ipa-hold.

Tuod man, pasado alas 12 sa udto, nadakpan si Villaflores sa pantalan sa Samboan ug nakuha gikan kaniya ang mga butang apan ang kwarta nagkuwang na.

“Kaya lahat na police station sa south na may mga pier na papuntang Negros kase taga Negros man yan yung suspek. So na ano ng Samboan doon sa port, papunta na talaga siya sa Negros at doon sa Samboan sya nahuli,” matod ni Damoslog.

Giangkon ni Alyas Ging-Ging nga duha pa lang ka buwan nga nahimo niya nga trabahante si Villaflores human nihawa sa pikas nga tindahan nga silingan ra usab nila.

Sa nakuha nga impormas­yon ni Damoslog, dunay kaso’ng pagpangawat ang suspek sa Tanjay City apan wala ra mopasaka og kaso ang biktima human nisaad nga iyang bayran ang iyang nakawat.

Pamahayag sa suspek nga mangawat siya aron usab iyang ibayad sa iyang gikawa­tan sa ilang lugar.

Kasong qualified theft ang ipa­saka sa biktima batok sa suspetsado bisan sa pagpangayo'g pasaylo sa iyang amo. / AYB