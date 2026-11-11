Nangawat og 2 ka sakyanan, sikop

Nadakpan ang lalaki nga nangawat og duha ka sakyanan sa gilusad nga manhunt operation sa Talisay City Police Station niadtong alas 10:30 sa buntag, Biyernes, Nobiyembre 6, 2026, sa Vista Grande, Bulacao, Dakbayan sa Talisay.
Ang nasikop giila nga si alyas Rey Mark, 30, taga Sityo San Juan, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Nabawi sab sa mga polis ang duha ka sakyanan nga Ford Ranger ug Mitsubishi Mirage sa dalan Rabaya, Barangay Cansojong, Siyudad sa Talisay.
Sa interbyu sa mga sakop sa media, niangkon ang suspek sa salaud nga iyang nahimo.
Una niya nga gikuha ang Ford Ranger pickup sa parking lot sa Brgy. Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo sa dihang iyang nakita nga ang yawe niini nga nagtangag pa sa manobela. Iya ning gidala paingon sa Talisay ug pag-abot sa usa ka warehouse sa Barangay Cansojong hapit na kini mahutdan og gasolina, iya ning gibilin ug gimaneho na sab ang usa ka sedan.
Dali nga nireport ang mga biktima sa kapulisan ug gisubay ang mga GPS ug ilang ning na-monitor sa Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo diin didto naabtan ang sakyanan ug ang suspek.
Giangkon sa suspek nga tig gamitan siya og shabu ug namaligya sab siya niini kaniadto.
Tinguha na niya nga mosurender sa kapulisan ug aron matod pa madakpan siya, gituyo niya nga mangawat og sakyanan. / AYB