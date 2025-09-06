Nangawat og bike gikulata, gidakop

Usa ka 25 anyos nga ulitawo ang napusasan human giingong nangawat og mountain bike nga nagkantidad og P17 mil alas 9:40 sa gabii sa Huwebes, Septiyembre 4, 2025 sa Artville Road, Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay.
Ang suspek giila nga si Harley Conag, 25, ulitawo, taga Sitio Sambagan, Barangay San Isidro.
Gidakop siya sa mga barangay tanod nga silang Jomar Quiapo, 32, ug Orestes Sarona, 50, human nangayog tabang ang biktima nga si Madonna Noquira Cerdon, 39 anyos, dalaga.
Nabun-og ang nawong sa suspek human gitabangan og kulata sa mga istambay sa lugar.
Ang biktima uban sa mga barangay tanod maoy ni-turnover sa suspek ngadto sa Talisay City Police Station sa Biyernes sa kaadlawon.
Nakuha pagbalik sa biktima ang iyang mountain bike. Samtang, giandam na sa kapulisan ang kasong pagpangawat batok sa suspek. / GPL