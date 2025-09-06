Superbalita Cebu

Nangawat og bike gikulata, gidakop

Published on

Usa ka 25 anyos nga ulitawo ang napusasan human gi­ingong nangawat og mountain bike nga nagkantidad og P17 mil alas 9:40 sa gabii sa Huwebes, Septiyembre 4, 2025 sa Artville Road, Ba­rangay San Isidro, Dakba­yan sa Talisay.

Ang suspek giila nga si Harley Conag, 25, ulitawo, taga Sitio Sambagan, Barangay San Isidro.

Gidakop siya sa mga bara­ngay tanod nga silang Jomar Quiapo, 32, ug Orestes Sarona, 50, human nangayog ta­bang ang biktima nga si Madonna Noquira Cerdon, 39 an­­yos, dalaga.

Nabun-og ang nawong sa suspek human gitabangan og kulata sa mga istambay sa lugar.

Ang biktima uban sa mga barangay tanod maoy ni-turnover sa suspek ngadto sa Ta­lisay City Police Station sa Biyernes sa kaad­lawon.

Nakuha pagbalik sa biktima ang iyang mountain bike. Samtang, giandam na sa kapulisan ang kasong pagpangawat batok sa suspek. / GPL

