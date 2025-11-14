Nangawat og bisikleta, nadakpan

Napusasan ang 23-anyos nga lalaki human nangawat og mountain bike alas 4:30 sa kadlawon, Huwebes, Nobiyembre 13, 2025, sa C. Padilla St., Brgy. Duljo-Fatima, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Alejandro Allera, ulitawo nga taga Sityo Alaska Proper, Barangay Mambaling. Kasamtangan siyang gitanggong sa Mambaling Police Station samtang giandam ang kasong pagpangawat batok kaniya.
Gipadakop siya sa biktimang si Roley Ombing, 37 anyos, minyo, usa ka security guard nga taga Barangay Duljo-Fatima.
Matod niya nga ang mountain bike nga balor og P50 mil gibaligya sa suspek og P600 pesos ngadto sa iyang silingan. Ang suspek nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu miingon nga wala niya kawata ang bisekleta.
Nagtuo lang siya nga gibilin sa daplin sa basketbolan.
Gibutyag niya nga tunga sa oras niyang gilantaw ang mountain bike apan walay nikuha niini hinungdan nga iyang gipunit, gisakyan ug gidala sa ilang panimalay.
Apan nasuta nga gibaligya sa suspek ang bisekleta ngadto sa iyang silingan sa kantidad nga P600. / GPL