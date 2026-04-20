Nangawat og de lata sa supermarket, sikop

Nabalhog sa bilanggoan ang 24-anyos nga lalaki human nasakpan nga nangawat og de lata nga pagkaon sa usa ka supermarket sa Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo mga alas 10:00 sa buntag sa Dominggo, Abril 19, 2026.
Giila ang dinakpan nga si alyas Vincent, nagtrabaho isip security guard ug residente sa Dakbayan sa Talisay.
Nasayran sa imbestigasyon nga nanguha og 6 ka lata sa spam ang suspek, apan wa kini niya bayari sa cashier, hinungdan nga gidakop sa guwardiya.
Giangkon ni Vincent nga nabuhat niya ang maong salaod aron naa siyay sud-anon.
Nidugang siya nga dako iyang pagmahay sanglit unang higayon pa kini niya nga nabuhat, apan andam ra sad siyang manubag kon ugaling pasakaan siya og kaso sa management.
Nakuha gikan sa suspek ang unom ka lata nga spam nga tag P228 kada usa.
Kasamtangang gitanggong sa Carbon Police Station ang dinakpan ug posibleng mag-atubang kini og kasong pagpangawat. / JDG