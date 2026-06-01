Nangawat og gadget, sikop sa mga istambay

Natanggong sa Parian Police Station ang 27-anyos nga lalaki human giingong nangawat og mga gadget sa may Sikatuna Residence, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo mga ala 1:00 pasado sa kadlawon niadtong Sabado, Mayo 30, 2026.
Giila ang dinakpan nga si alyas Felipe, way trabaho, nagpuyo sa Happy Valley, Barangay Calamba, Cebu City.
Base sa imbestigasyon, nasakpan mismo sa tag-iya sa balay nga gikuot ni Felipe ang laptop nga tag P70,000 ug cellphone nga tag P15,000 agi sa bintana.
Nisuway pa og sibat ang suspek apan naabtan sa mga tambay nga mao nay nidakop niya.
Nangatarungan si Felipe nga nahimo niya ang pagpangawat tungod sa kawad-on ug kagutom.
Matod niya, dili na siya dawaton sa iyang pamilya lakip na sa iyang kapuyo ug anak hinungdan nga napugos siya sa pagpangawat aron lang makakaon.
Ikaduhang higayon na nga nabilanggo si Felipe apan sa una tungod sa ilegal nga sugal. / GPL