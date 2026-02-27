Nangawat og gatas para ibaligya

Babaye nga nangawat og usa ka lata sa gatas sa sulod sa usa ka supermarket sa Fuente Osmeña sa Dakbayan sa Sugbo ang gidakop sa guwardiya alas 9:45 sa buntag, Huwebes, Pebrero 26, 2026.
Ang nasikop mao si alyas Pada, 53, taga Sityo Dumar Lower, Barangay T. Padilla, Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Abellana Police Station 2 nga base sa pamahayag sa duha ka guwardiya sa maong supermarket, ang maong suspek nikuha og usa ka lata sa Ensure Gold nga balor og P2,271, apan wa moagi sa counter aron mobayad.
Dali nga gibabagan sa guwardiya ang suspek ug girekisa ang lawas niini ug didto nakuha ang mahalon nga gatas.
Sigon sa usa sa mga imbestigador sa Abellana Police Station nga nadakpan na kaniadto si alyas Pada sa kaso gihapon nga pagpangawat human nanguha og deodorant. Giingon’g nanguha ni og gatas aron iya ra sab nga ibaligya. Kasamtangan nga gikustodiya sa Abellana Police Station ang maong suspek.
Samtang, nasikop sab ang 34-anyos nga ulitawo nga nasakpan nga nanglungkab og usa ka ‘kiosk’ sa may dalan Sanciangko, corner Osmeña Blvd., Dakbayan sa Sugbo mga alas 2:00 pasado sa kadlawon niadtong Martes, Pebrero 24, 2026. Ang suspek nga si alyas Bernard, taga Sityo Laba Alaska, Barangay Mambaling nagtingkagol na karon sa Carbon Police Station.
Sa imbestigasyon, giingong gibangagan sa suspek ang luyo nga bahin sa ‘kiosk’ ug gikawat ang mga butang sama sa tablet, cellphone ug gamay nga speaker.
Apan daw gidimalas tungod kay adunay nakakita kaniya og gi-report siya sa polis.
Naabtan pa sa mga niresponde nga polis ang suspek nga nitago duol sa iyang gikawatan.
Ang duha ka mga dinakpan mag-atubang og kasong pagpangawat. / AYB, JDG