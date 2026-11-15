Nangawat og kable, nadakpan

Wala na maikyas ang unom ka mga lalaki human naatlan sa mga tanod sa Barangay Zapatera nga nangawat og underground Fiber Optic cable nga gipanag-iya sa usa ka telephone company sa dalan Sikatuna sa Barangay Zapatera, dakbayan sa Sugbo alas 5:20 sa kaadlawon, Dominggo, Nobiyembre 15, 2026.
Ang mga nadakpan giila nga silang Eric Balaba Aclan, 35, kanhi PLDT technician; Janriel Sembreno Bandico, 39; Daven Casquejo Roda, 32; Ronan Lisigues Homeris, 42; Edwin Quiroga Tamarra, 51, pulos taga Basak San Nicolas; ug Jesie Balingit Abacahin, 30, taga dan V. Rama, Baranbay Calamba.
Nakuha sa mga tanod ang usa ka puti nga L300 van, usa ka Honda Click nga motor ug ang gibana-bana nga 16 ka metros nga Fiber Optic cable, usa ka chain block, hagdanan, nagkadaiyang digging tools ug wiring tools.
Sa imbestigasyon sa Parian Police Station , nga nagpatrolya ang mga barangay tanod sa Zapatera ug ilang nakit-an ang unom ka mga suspetsado nga nagtinabangay sa pagbira sa underground cable.
Dali sila nga nanawag og tabang sa Parian Police Station aron dakpon ang mga suspetsado.
Gidala sila sa police station uban sa ilang gipangkuha nga butang ug ang sakyanan nga gigamit sa pagpangawat.
Giandam na ang kasong pagpangawat ug nakig alayon na usab ang Parian Police Station sa telephone company nga maoy tag-iya sa fiber optic cable. / AYB