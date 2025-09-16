Nangawat og kable sa hardware store, sikop

Napusasan ang usa ka 34-anyos nga lalaki human mangawat og copper electric cable sa usa ka dakong hardware sa National Highway, Barangay Tunghaan, Lungsod sa Minglanilla ala 1:13 sa kaadlawon, Martes, Septiyembre 16, 2025.
Ang nadakpan giila nga si Jay-R Librea Serrano, 34, residente sa Beside Shopwise, Barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo apan ang iyang kauban ang nakadagan ug wala na madakpi.
Sa imbestigasyon sa Minglanilla Municipal Police Station, nasuta nga nabantayan sa usa sa mga empleyado sa Leneth Hardware nga si Erwin Alimento Estan, 44, nga nagpuyo duol ra sa maong hardware nga dunay tawo nga nisulod sa ilang tindahan sa maong oras samtang ang usa ang nagsilbing lookout.
Gisita ang mga suspek apan ang look-out ang dali nga nakadagan samtang si Serrano nga nagdala na sa 150 meters nga # 8 gauge ug 150 meters # 10 gauge nga copper electric cable nga mobalor ang tanan sa P25,800. / AYB