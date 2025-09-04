Nangawat og lotion sa mall, sikop

Gipriso ang usa ka 32-anyos nga inahan human gipasanginlang nangawat og mga lotion sa dakong mall sa dalan Colon, Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo alas 2:00 pasado sa hapon niadtong Septiyembre 3, 2025.
Ang nasakpan giila sa alyas nga si Ailyn, walay trabaho ug nagpuyo sa P. Del Rosario Extention, Barangay Sambag 1, Siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Carbon Police, gi-turn over si Ailyn sa ilang buhatan human nasakpan sa usa ka house detective sa mall nga nangawat og 7 ka mga lotion nga dunay kinatibuk-ang kantidad nga P1,729. Niangkon ang dinakpan sa iyang nabuhat tungod sa tumang kalisod ilabi na nga wala siyay trabaho. Nitug-an siya nga dihang nakuha na niya ang mga lotion, nisulod siya sa pansayan para ibutang sa iyang hawak.
Ipamaligya sa suspek ang mga kinuha para dunay ikapalit og kunsumo ilabi na sa upat ka mga anak. / JDG