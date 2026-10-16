Nangawat og manok aron ikapalit og drugas, sikop

Tungod kay wala nay ikasuporta sa bisyo, usa ka ulitawo ang nangawat og manok igtatari sa iyang silingan alas 3:35 sa kadlawon Huwebes Oktubre 15, 2026, sa Sityo Suba 2, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga.
Si Iries Phil James Patria, 28 anyos, construction worker, gitanggong na sa Naga City Police Station samtang mag-atubang og kasong pagpangawat.
Gipadakop siya sa tag-iya sa manok nga si Glenn Sescon Daclan, 58.
Ang maong manok Sweater ang bloodline nga mobalor sa P10 mil.
Ang suspek nasubay sa kapulisan tungod sa CCTV sa bararangay.
Si Police Senior Master Sgt. Jake Catane, imbestigador sa Naga City Police Station, nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu niingon nga ang handler sa manok igtatari maoy nakabantay sa pagkahanaw niini.
Matod ni Catane nga nakita sa CCTV ang hulagway sa suspek.
"Wala siya nagtabon sa nawong, nagdalag towel. Gipunit niya ang manok, gitabunan sa towel ug milakaw palayo," dugang niya.
Daling nipahigayon og follow up operation ang kapulisan.
Ang suspek naabtan nila sa Brgy. Pardo diin gibaligya ang manok igtatari og P500.
Sumala ni Catane nga nagumon sa ilegal nga drugas ang suspek.
Wala nay kuwarta nga ikapalit og drugas hinungdan nga gikawat ang manok sa silingan. / GPL