Nangawat og manok kay ipusta sa ‘scatter’

Tungod kay wala na'y ikapusta sa online sugal nga 'scatter', usa ka ulitawo miunay og kawat sa manok igtatari sa tag-iya sa balay nga iyang giabangan sa Sitio Laray, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, Sabado sa kadlawon, Agusto 1, 2026.
Ang maong ulitawo nga nasakpan sa akto sa pagpangawat nailhan lang sa alyas nga Muktar, 26 anyos, walay trabaho, usa ka Tausog kinsa lumad nga taga Caragasan, Zamboanga City.
Samtang ang landlord nga gikawatan giila sa ilang lugar nga si 'Boy Bangas', 72 anyos.
Base sa inisyal nga imbestigayon sa Mabolo Police Station, nasikop si Muktar pinaagi sa citizen's arrest dihang nasakpan sa ilang silingan nga naguha sa manok nga mokantidad og P1,500 ug dayon gi-turnover sa kapulisan.
Atol sa pagpakighinabi sa Superbalita Cebu ngadto kang Muktar, niangkon kini nga naungo siya sa scatter ug iyaha unta nga ibaligya ang manok aron ipusta, samtang ang uban iyahang ipalit og kunsumo ug uban pang panginahanglanon kay natangtang siya sa trabaho isip gwardiya.
Nangatarongan kini nga tungod kay layo siya sa iyang pamilya, wala siya'y laing kapaingnan kung magkalisod sa kwarta.
Sa habig sa biktima nga si 'Boy Bangas', dugay na siya nga gaduda ni Muktar ilabi nga tulo na ka manok niya nga igtatari ang nawagtang. Wala lang niya gikomprontasi ang suspek kay wala man gyud niya kini nasakpan sa akto apan iyaha na kini nga gipanid-an.
Nidugang ang biktima nga wa siya makatuo nga unayon siya ni Muktar sanglit kung manghuwam kini og kwarta, iyaha dayon kini nga pahuwamon og hatagan pa niya og pagkaon.
Apan nasayran nga di lang kay manok ang gikawat ni Muktar, kundi selpon ug pitaka sa mga pag-umangkon ni Boy Bangas nga nakit-an didto sa lawak sa suspek. Desidido nga mopasaka og kaso si Boy Bangas batok kang Muktar aron patagmon ug nga di na kini makabiktima pa og lain. / JDG