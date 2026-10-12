Nangawat og mga butang sa entertainment company sa SRP, tiklo

Wala makaipsot ang usa sa duha ka lalaki nga nangawat og mga butang sulod sa stock room sa dakong entertainment company nga nahimutang sa SRP, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo mga alas 7 pasado sa buntag niadtong Dominggo, Oktubre 11, 2026.
Ang nadakpan mao si alyas Mark, 25 anyos, walay trabaho, residente sa Sityo Tugas, Barangay Mambaling.
Samtang ang iyang kauban nga nakaikyas mao si alyas Fredo, 38 anyos.
Base sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, gidakop si Mark sa guwardiya human naaktuhan nga nagdala sa mga butang nga gikawat.
Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka scroll saw o electronic nga gabas nga tag P7,000, unom ka table lamp o suga nga nagkantidad og P6,000, ug ang nagkalainlain klase sa wire nga balor og P490. / JDG