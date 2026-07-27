Nangawat og mga kutsara, tinidor sa mall gikasuhan

Napasakaan na og kaso ang usa ka giingong notadong kawatan human nasakpan nga nanguha og mga kutsara ug tinidor sa usa ka mall sa may dalan Colon, Dakbayan sa Sugbo niadtong Hulyo 24, 2026.
Ang suspek nailhan sa alyas nga Edu, 26, lumad nga taga Zamboanga Sibugay apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Mambaling sa maong dakbayan. Ikaduhang higayon na kini nga napriso siya sa susamang kaso.
Subay sa imbestigasyon sa Carbon Police Station, gidakop ang suspek sa guwardiya human nabantayan nga paspas nga nigawas sa establisemento dala ang iyang sling bag.
Dihang gihiling sa guwardiya ang iyang bag, didto nakita ang 75 ka kutsara nga nagkantidad og P3,675 ug 51 ka mga tinidor nga mobalor og P2,485.
Gisuwayan pa og kuha ang suspek sa iyang habig, apan nagdumili sa paghatag og pamahayag tungod kay katungod daw niya kini. / JDG