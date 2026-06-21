Nangawat og mga sapot sa mall, gidakop

Wa makaipsot ang 32-anyos nga babaye human kini gidakop sa gwardiya kay nasakpan nga nangawat og mga mahalon nga mga t-shirt ug short sulod sa usa ka dakong mall sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo niadtong Hunyo 17, 2026.
Si alyas Loisa, taga dakbayan sa Lapu-Lapu, gitanggong na karon sa selda sa Cebu City Police Office tungod sa kasong pagpangawat.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, gidakop si Loisa sa on-duty nga gwardiya human kini nasakpan nga wa moagi sa cashier’s booth aron bayaran ang iyang mga kinompra nga gisulod sa itom nga backpack.
Nakuha gikan sa dinakpan ang mga t-shirt ug short nga ang tanan nagkantidad og dul-an P8 mil. / JDG