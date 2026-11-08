‘Nangawat’ og pampagwapo sa supermarket, gidakop

Gipasakaan og kaso ang 25-anyos nga sales assistant human gipasanginlan nga nangawat og pampagwapo sa inilang supermarket sa Brgy. Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 5, 2026 sa gabii.
Si alyas Earl, ulitawo ug molupyo sa Brgy. Bakilid, Mandaue City gibalhog sa Mabolo Police Station.
Sumala sa imbestigasyon, gidakop si Earl sa gwardiya human nakuha ang usa ka Master oil control max ug usa ka deep cleanser nga gisud sa iyahang apron nga dunay kinatibuk-ang kantidad nga P273.50.
Sa pamahayag sa suspek, nisaysay kini nga nawala siya sa iyang huna-huna ug nabutang niya ang mga baligya sa iyahang vest.
Niadtong higayona, siya ang gisugo nga kuhaon ang mga baligya nga 'bad order' o di na pwede mabaligya tungod kay niawas kini o dunay buslot.
Dihang nakit-an niya ang duha ka baligya nga naay leaking, iyaha kining gikuha para unta ibutang sa ilang warehouse. / JDG