Nangawat og selpon sa iyang higala, sikop

Nadakpan sa gihimong follow-up operation sa kapulisan ang 33-anyos nga ulitawo nga matod pa niunay og kawat sa selpon sa iyang higala nga hubog sa may Gorordo Avenue, Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado, Disyembre 20, 2025.
Ang gitumbok nga suspek nailhan nga si Emmanuel Tojeno, walay trabaho, ug residente sa Barangay Lahug sa maong dakbayan.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Abellana Police Station, nidangop sa ilang buhatan ang biktima nga si alyas Christian, 33 anyos, ug nisaysay sa maong insidente.
Niasoy kini nga hubog siya niadtong higayona ug nakatulog daplin sa dalan.
Matod pa nga dunay nakakita sa suspek nga nikuha sa selpon sa biktima nga nagkantidad og P5,000 nga diha sa iyang bulsa hinungdan nga giadto dayon sa kapulisan
ang nahimutangan sa suspek nga niresulta sa pagkasikop niini.
Hinuon, niangkon si Tojeno sa maong salaod ug nitug-an nga iyahang giprenda og P200 ang selpon.
Matod ni Tojeno nga nagpustaanay sila sa online nga sugal sa biktima apan giingong wala kini nibayad niya dihang napilde.
Dihang nakatulog ang biktima, iya dayong gikuha ang selpon ug nisibat. / JDG