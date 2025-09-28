Nangawat og water pump sa uyoan, nasakpan

Naposasan ang usa ka 41 anyos nga mag-uuma human nasakpan nga nangawat og water pump sa iyang uyoan alas 12:20 sa kaadlawon, Dominggo, Septiyembre 28, 2025, sa Sitio Bonbon Proper, Barangay Bonbon, bukirang dapit sa siyudad sa Sugbo.
Ang nabalhog sa Malubog Police Station 12 giila nga si Adones Ibarita, nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Sa imbestigasyon sa kapulisan nga samtang natulog ang tag-iya sa water pump ug uyoan sa suspek nga si Alexander Ibarita, 68, nabantayan niya nga dunay kasikas sa gawas.
Dali niya kini nga gisusi ug iyang nakit-an nga gidala na sa suspek ang water pump.
Giunay sa pagdakop sa biktima ang iyang pag-umangkon ug gi-turnover sa police station ug nabawi niya ang water pump nga balor og P8,000.
Kasong pagpangawat ang giandam sa kapulisan batok sa maong suspek. / AYB