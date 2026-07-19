Nangayo’g ‘balato’ sa scatter, gipusil

Tungod lang sa P50 nga "balato" sa sugal nga online scatter, usa ka 33-anyos nga lalaki ang gikulata ug gipusil sa iyang silingan didto sa Sitio Malipayon, Barangay Inayawan, dakbayan sa Sugbo, alas 3:30 sa kaadlawon, Dominggo, Hulyo 19, 2026.
Ang biktima nga kasamtangang nagpaalim sa Cebu City Medical Center (CCMC) giila lang sa alyas nga "Joey", 33, samtang ang suspek nga daling nadakpan sa hot pursuit operation giila usab sa alyas nga "Roma", 28, walay trabaho ug silingan sa biktima.
Base sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station 7, nasuta nga napungot na pag-ayo ang suspek tungod sa kanunay nga pagpangayo og balato sa biktima.
Nagsugod ang dumot niadtong miaging semana sa dihang nasayran sa biktima nga nakadaog og P500 sa scatter ang suspek, diin matag magkita ang duha giingong kanunay kining paninglan ni Joey og P50 nga balato ug masuko kon dili mahatagan.
Gawas pa, kuhaon usab niini ang pinalit nga sigarilyo sa suspek hinungdan nga napuno ug napungot na pag-ayo ang naulahi.
Tungod sa kapungot, gihagad ni Roma og sinumbagay si Joey. Giingong ang biktima maoy unang nisumbag, apan samtang nagkarambola ang duha, nikuha og kalibre .38 nga armas ang suspek ug gipusil ang biktima.
Naigo sa iyang walang bukton si Joey, kinsa daling gidala sa tambalanan ug gideklarar na nga anaa sa luwas nga kahimtang.
Daling nilusad og hot pursuit operation ang mga sakop sa Inayawan Police Station og nadakpan ang suspek. Narekober usab gikan kaniya ang armas nga iyang gigamit sa krimen.
Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka og kasong frustrated homicide batok sa suspek ngadto sa korte karong adlawa, Hulyo 20, 2026. / AYB