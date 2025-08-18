Nanghagit og sumbagay gipusil, patay

Nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka 42-anyos nga laborer human pusila sa iyang silingan alas 8:55 sa buntag, Lunes, Agusto 18, 2025, sa Purok 4, Sitio Toong, Barangay Cantuba, bukirang dapit sa Lungsod sa Buenavista, Probinsiya sa Bohol.
Ang biktima giila nga si Roberto Degamo Jr., 42, laborer, samtang ang gitudlo nga responsable mao ang iyang silingan nga si Graciano Cerio, usa ka mag-uuma.
Nakadawat og tawag sa telepono ang Buenavista Municipal Police Station nga nagpahibalo nga dunay tawo nga gipusil sa maong dapit.
Dali nga niresponde ang kapulisan ug ilang naabtan ang biktima nga nagbuy-od nga dunay samad pinusilan sa ulo ug lawas.
Nanawag sab dayon ang mga polis sa Buenavista Emergency Rescue Team nga maoy nidala sa biktima sa Francisco Dagohoy Hospital sa Lungsod sa Inabanga apan gideklara siya nga dead on arrival ni Dr Ma. Cindy Estoce.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, niadto ang biktima sa gawas sa balay sa suspek ug nanghagad kini og sinumbagay samtang nagbitbit og sundang.
Pipila ka gutlo ang nilabay, nigawas ang suspek nga nagdala og armas ug dayong pusil sa biktima makatulo ka higayon sa ulo ug ubang bahin sa lawas.
Human sa pagpamusil, dali nga nisibat ang suspek apan nadakpan ra sab human sa pipila ka oras.
Matod sa mga kabanay sa biktima ug mga silingan niini nga duna nay dugay nga bangi ang biktima ug ang suspek apan wala pa masayri sa kapulisan ang hinungdan sa ilang panagbangi.
Gani gihusay na silang duha sa barangay apan wala gihapon magkauli ang ilang maayong kabubot-on.
Giandam na ang kasong homicide batok sa suspek. / AYB