Nanghagit si Abueva og sumbagay

Nagkalalis sila si Calvin A­­bueva sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug Mo Tautuaa sa San Miguel Beermen apil ang ilang tagsa-tagsa ka asawa pipila ka mga minutos human sa Game Two sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup championship series niadtong Dominggo sa gabii, Pebrero 4, 2024, sa Mall of Asia (MOA) Arena sa Pasay City.

Nagpatunga ang coaches ug security personnel aron uwangon ang nangahilambigit sa panaglalis nga nahitabo sa hallway sa MOA. Atol sa insidente, gihagit ni Abueva si Tautuaa og sinumbagay.

Sa iyang post sa X, kanhi Twitter, ang asawa ni Tautuaa nga si Aida nagkanayon nga nagsugod ang kasamok dihang nagpaingon siya sa comfort room unya giyam-iran siya ni Abueva.

“I had to walk past him to go to the restroom. He smirked at me, nodded his head up and down and said, “yeaaa” laughing,” post ni Aida sa X nga napatik sa Spin.ph. “I said ‘wtf is wrong with you’ and kept walking. He walked after me and literally got in my face.”

Gipanghimakak kini ni Abueva ug matod niya, si Aida maoy nagpakita og wala’y respeto kaniya dihang paingon siyang mogawas sa MOA.

“Dumaan siya dito, hinihintay ako ng anak ko, and then sabi niya ‘what the f*** are you smiling. Sino siya para ii-smile ko siya?,” matod niAbueva. “Bakit niya ako ginanun? Hinihintay ko asawa ko tapos gaganun niya ako.”

Atol sa 4th quarter sa Game 2, nagkainitay na ang duha ka mga magduduwa dihang natawagan og deliberate foul si Abueva batok sa San Miguel big man.