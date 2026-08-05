Nanghambog nga armado gialarma

Nakuha sa mga sakop sa Liloan Municipal Police Station ang armas nga adunay mga bala ug kutsilyo nga dunay pechakurno (spiked brass knuckles) gikan sa usa ka 15-anyos nga lalaki.
Naluwas ang maong batan-ong lalaki human ang kadagkuan sa usa ka publikong tunghaan sa Lungsod sa Liloan nipahibalo labot sa Child in Conflict with the Law (CICL) ang giingung nag-video ug nipakita sa iyang armas nga gi-share sab sa usa ka group chat sa mga tinun-an sa maong tunghaan niadtong Lunes, Agusto 3, 2026.
Nianang ala 1:00 sa hapon, Lunes, Agusto 3, nipahibalo ang mga kadagkuan sa tunghaan ngadto sa kapulisan nga dali sab girespondi sa mga personnel sa Women and Children Protection Desk (WCPD) ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras ug ang pakig-alayon sa Municipal Social Welfare and Development (MSWDO).
Giadto ang balay sa maong bata nga nahimutang sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Mandaue ug nasuta nga nag-edad pa lang siya og 15.
Atol sa interbyu, ang maong CICL boluntaryo nga niangkon nga ang armas nga iyang gi-video iya lang gihulman sa iyang silingan nga usa ka 12 anyos nga matod pa pangdepensa sa iyang kaugalingon.
Kini human nga gikulata na siya sa mga grupo sa mga batan-on sa ilang dapit.
Human niya mapakita sa video ang maong mga armas, matod pa iya kining gipatago sa iyang amahan nga maoy nay nihipos.
Gisurender hinuon sa amahan ang usa ka snub-nose revolver nga dunay lima ka mga bala ug ang kutsilyo nga dunay pechakurno ang pul-an niini.
Ang kapulisan sa maong lungsod padayon pa sa ilang imbestigasyon ug ila pa nga gipasusi sa Firearms and Explosives Office (FEO) kon narehistro na kini.
Usa sa mga personnel sa Liloan Municipal Police Station ang nipahibalo sa media nga aduna silay programa nga gipatuman, ang kanunay’ng komunikasyon sa mga principal sa tanang tunghaan sa ilang lungsod.
Usa sa ilang gipatuman nga programa mao ang Index Card for Hope diin ang matag tinun-an hatagan nila og index card ug ilang isuwat kon unsay problema nga ilang giatubang.
Daghan na sila'g nasulbad niini sama sa usa ka estudyante nga biktima sa pagpanglugos sa sulod sa panimalay, nalambigit sa ilegal nga drugas nga trabahante sa tunghaan, guwardiya nga nalambigit sa ilegal nga drugas nga girekomendar nga gipatangtang sa
tunghaan.
Kini nga programa gihulagway sa kapulisan sa Liloan nga epektibo nga pamaagi sanglit daghan na sila og na-rescue nga mga bata ug nahatagan og hustisya ang mga krimen nga nahitabo sa sulod ug gawas sa tunghaan.
Gidayeg ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. ang kapulisan sa Lungsod sa Liloan sa dali nga pagsakmit sa maong mga armas ug nipasabot nga pagpatuman sa balaod ug protection sa bata kinahanglan nga mag-uban.