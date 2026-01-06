Nanghasi gihiktan og pisi sa kabanay

Gihiktan og pisi sa iyang kaugalingo'ng mga kabanay ang usa ka lalaki human nga nanghasi ug nangguba sa balay sa iyang bayaw niadtong Lunes sa gabii, Enero 5, 2026, sa Sityo Central, Barangay Guinsay, Siyudad sa Danao.
Ang suspek giila nga si alyas Berto, 42, samtang ang biktima ug nireklamo mao ang iyang bayaw nga si alyas Caloy, 48, usa ka aircon technician.
Matod ni Police Master Sgt. Raymond Bacordo, imbestigador sa Danao City Police Station, kalit lang niabot ang suspek nga nagdala og dos por dos ug pwerting isoga nga nanghasi sa pamilya sa biktima. Gigamit niini ang kahoy sa pagpamunal sa pultahan ug bongbong sa balay hangtod nga kini nangaguba. Tungod sa kahadlok sa pamilya, ilabi na nga duna silay gamay nga bata, nagtinabangay ang mga kabanay sa pagpakalma sa suspek.
Dihang na-neutralize na ang suspek, gihiktan og pisi ang duha ka kamot aron dili na makapanghasi.
Dugang ni PMSgt. Bacordo, gituohang duna’y gitaguang kalagot ang suspek ngadto sa iyang igsuon ug bayaw. Namatikdan usab sa kapulisan nga daw molikoy o layo kaayo ang mga tubag sa suspek sa dihang ila kining gipangutana.
Sa pagkakaron, ang suspek nagtingkagol na sa prisohan sa Danao City Police Station samtang giandam ang tukmang kasong ipasaka batok kaniya. / GPL