Nanghasi sa Dumanjugatol sa BSKE, gikiha na

Gipasakaan na’g kasong grave threat ug attempted homicide ang upat ka mga tawo nga giingon nga nanion og armas ug nanghasi sa mga tawo sa Brgy. Tapon, lungsod sa Dumanjug, bispiras sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, nga nakuhaan og cellphone video.

Matod ni Police Colonel Percival Zorilla, hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nga apil sa gipasakaan og kaso kadtong napatay sa engkwentro sa Brgy. Kolabtingon sa maong lungsod nga mao si Godofredo Mansanadez.

Si Mansanadez nga taga Barangay Apo, lungsod sa Argao, mao ang lalaki sa vdeo nga nakaitom og t-shirt nga nag bitbit og armas nga gituohang .357 caliber revolver.

Lakip sa gikiha mao ang usa ka elected barangay official nga wala lang una nganli sa kapulisan sa maong lungsod.

Dugang ni Zorilla nga mimando siya karon sa iyang mga sakop nga mohimo og lawom nga imbestigasyon kon nalambigit ba sa gun for hire si Mansanadez o ba kaha gihimong goon sa mga politiko.

Nilutaw ang iyang ngalan labot sa nahitabong pagpamusil sa Kalunasan ug sa maong lungsod niadtong Oktubre 28, 2023.

Nakuha gikan sa lawas sa suspek ang usa ka kalibre .45 nga pistola ug granada nga gituohang gigamit sa mga pagpamusil sa maong lungsod ug sa Kalunasan niadtong Nobiyembre 1, 2023.

“Mao na ang atong gipa imbestigaran og lawom, mokuha pa ta’g more information about this person,” matod ni Zorilla.

Niadtong Oktubre 2013, si Mansanadez usab ang gitudlo nga responsabli sa pagpusil patay sa konsehal sa Barangay Manatad, Sibonga nga si Gomersindo Sabanal, 49, nga niadtong tungora magpasubli pagka konsehal sa maong barangay.

Duna usab kini laing walo ka mga kaso’ng pagpamusil sa lungsod Sibonga niadtong 2012 ngadto sa 2013 apan ang mga kabanay sa mga biktima nidumili sa pagkiha tungod sa kahadlok.

Niadtong Disyembre 24, 2013, naigo kini sa dihang nakigpinusilay sa mga armado sa Barangay Apo sa lungsod sa Argao apan naluwas sa tino nga kamatayon human nadali pagdala sa tambalanan.