Nanghikap og bilahan sa gikasugat nga dalaga, sikop

Nabalhog sa bilangguan ang usa ka 42-anyos nga ulitawo tungod sa pasangil nga nanigpo sa kinatawo sa usa ka 17-anyos nga tinun-an nga iya ra sab nga silingan.
Ang gipusasan sa kapulisan gitago sa alyas nga Manny, taga Barangay Ipil, Lungsod sa Carmen, Probinsiya sa Sugbo.
Nahitabo ang pagpanigpo sa alas 9:00 sa buntag, Huwebes, Oktubre 23, 2025, sa Purok Talisay, Barangay Ipil sa maong lungsod.
Sa imbestigasyon sa Women and Children Protection Desk sa Carmen Municipal Police Station nga samtang naglakaw ang biktima paingon sa Luyan National High School aron mokuha sa iyang module, iyang nakasugat si Manny.
Sa dihang nagkaabot, kalit lang nga gihikap sa suspek ang kinatawo sa dalagita dungan sa pagsinyas nga dili magsaba.
Human sa iyang gihimo, kalma ra siyang nilakaw nga daw sa wala ray nahitabo samtang nilahos sab sa eskuwelahan ang biktim aron sa pagkuha sa iyang module.
Sa iyang pag-uli sa alas 2:00 sa hapon, nitug-an ang biktima sa iyang ginikanan sa gihimo sa ilang silingan hinungdan nga gireklamo sa police station.
Human makuha ang tanang impormasyon, gihimo dayon ang manhunt operation ug malampuson nila nga nadakpan ang suspek sa dihang positibo nga giila sa biktima.
Kasong Acts of Lasciviousness in relation to Republic Act 7610 ang atubangon nga reklamo sa suspek nga ipasaka sa Carmen Police Station. / AYB / GPL