Nanghikap og bugan sa lola, sikop

Gisikop sa kapulisan ang 32-anyos nga delivery boy tungod kay gipasanginlan nga nanghikap og bugan sa kasugat niini nga lola sa may dalan General Maxilom, Barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo mga alas 3 pasado sa kadlawon niadtong Dominggo, Disyembre 14, 2025.
Ang suspek giila nga si alyas Jerome, taga Barangay Pasil sa maong dakbayan.
Gidala siya sa Abellana Police Station human sa krimen ug didto na nagpahuwas sa iyang kahubog.
Subay sa imbestigasyon, naglakaw ang 50-anyos nga lola kauban ang iyahang apo dihang niduol si Jerome ug gihikap ang pribadong parte sa iyang lawas.
Tungod sa iyang kalagot, iyang gipalayo ang iyang apo ug gikomprontasi ang maong suspek apan giingong nisuway kini og dagan.
Maayo na lang kay nakabantay ang nag-roving nga polis ug dali kini nga niresponde nga niresulta sa pagkasikop sa maong suspek.
Apan hugot nga gihimakak sa supek ang maong pasangil.
Matod niya nga aksidente lang matod pa ang maong pang-hitabo.
Nisaysay kini nga padulong na unta siya mopauli human sila nagselebrar sa ilang Christmas party apan giingong pag-abot sa lugar napandol siya ug nahikapan niya ang paa sa biktima nga kasugat niya niadtong higayona.
Nidugang siya nga wala matod pa sa iyang hunahuna nga magbinastos.
Tungod sa iyang gibuhat, ang suspek mag-atubang og kasong Acts of Lasciviousness. / JDG