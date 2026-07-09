Nanghikap og sampot, gisikop

Gibalhog sa Abellana Police Station 2 ang usa ka 36-anyos nga lalaki human giingong nanghikap sa sampot sa usa ka tindera og mangga sa Sityo Mansanitas, Barangay Sambag 2, Cebu City niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026.
Giila ang dinakpan nga si alyas “Marvin” ug ang 26-anyos nga biktima nga si alyas “Ashley,” nga giingong managsilingan.
Matod ni Ashley, samtang naninda siya og mangga nianang gabhiuna, nabantayan na niya ang suspek nga nagsige og balik-balik og agi sa iyang atubangan.
Apan sa katapusang balik ni Marvin, kalit lang niining gihapit og hikap ang iyang sampot.
Tungod sa grabeng kakuyaw sa biktima, nangayo siya og panabang sa mga barangay tanod nga nagpatrolya sa maong dapit aron ipadakop ang suspek.
Apan imbes nga mosurender, nisukol ang suspek.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, sa dihang giatubang sa mga tanod si Marvin mahitungod sa reklamo sa biktima, kalit lang silang gipanumbag.
Tungod sa kagubot, daling giposasan sa mga tanod ang suspek ug gidala sa buhatan sa Abellana Police Station.
Mag-atubang og mga kaso nga Acts of Lasciviousness ug Direct Assault ang suspek. / JDG