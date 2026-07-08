Nanghulga aron klase masuspenso

Aron lang masuspenso ang klase, usa ka Grade 12 nga estudyante ang nipakatap og online death threat gamit ang usa ka Facebook dummy account, hinungdan sa kakulba ug kabalaka sa mga estudyante, ginikanan, ug mga magtutudlo sa usa ka eskwelahan sa isla sa Olango.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, walay tuyo ang 17-anyos nga estudyante nga tinud-on ang iyang hulga.
Hinuon, gibuhat niya kini aron lang masuspenso ang klase ug giingong naimpluwensiyahan sa susamang insidente nga nahitabo sa Talisay City.
Pinaagi sa hiniusang koordinasyon sa mga awtoridad, nasubay ang source sa maong post ug nailhan ang estudyante nga naggamit sa dummy account.
Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan, ang maong insidente maoy pahimangno sa publiko nga magmatngon ug responsable sa paggamit sa social media.
Gipasabot sab sa mayor nga sa karon nga teknolohiya, dali na nga matultolan ang mga account nga gigamit sa paglapas sa balaod, bisan pa og dummy account ang gigamit.
Matod niya, kinahanglan gamiton ang social media sa husto nga paagi ug likayan ang pagpakaylap og fake news ug mga mensahe nga makahatag og kahadlok, kagubot, ug kasamok sa komunidad.
Sa pagkakaron, ang menor de edad anaa na sa pag-atiman sa Women and Children Protection Desk, uban sa tabang sa Violence Against Women and Children Desk sa Barangay Talima, City Social Welfare and Development Office, ug Department of Education aron maseguro ang pagpadayon sa iyang modular classes. /