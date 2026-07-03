Nanghulga nga mamusil sa mga estudyante padayon pang giila

Nagpadayon pa sa paghimo og imbestigasyon ang Cebu City Police Office aron ilhon ang nanghulga pinaagi sa social media nga iyang pusilon ang mga freshmen sa Cebu Eastern College sa dalan Leon Kilat, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes, Hulyo 2, 2026.
Matod ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang officer in charge sa CCPO, nga iya na nga gimanduan ang iyang mga imbestigador nga makig-alayon sa PNP Regional Cyber-Crime Unit 7, National Bureau of Investigation, ug ubang intelligence office aron mahibaw-an kinsa ang tinubdan sa maong pagpanghulga.
Iyang gidugang nga human sa maong insidente, gidugangan niya ang gidaghanon sa mga personnel nga gipakatap sa mga tunghaan sa Siyudad sa Sugbo.
Iyang gimanduan iyang mga sakop nga kanunayon ang pag-roving sa palibot sa mga tunghaan ug makisayod kon naa ba sa luwas nga kahimtang ang mga tinun-an.
“Patuloy ang ating pag coordinate sa ibat-ibang agencies like the Cyber Crime Unit, NBI at sa effort na rin po ng ating intelligence operatives,” matod ni Sumalde.
Nanawagan si Sumalde sa katawhan nga dili himuong komedya ang pag-post sa social media og pagpanghulga tungod kay makahatag kini'g kahadlok.
Kon duna man silay problema labing maayo nga modangop sila sa labing duol nga police station aron mahatagan dayon nila sa pagtagad.
Kahinumdoman nga human makadawat ang Carbon Police Station 5 og report sa hulga, nagpakatap dayon ang CCPO og mga personnel uban sa pakig-alayon sa Explosive Ordnance Disposal (EOD) Unit, SWAT Team, Tactical Motorcycle Riding Unit (TMRU), Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), ug Barangay Public Safety Officers.
Gilusad dayon ang inspection ug security assessment sa tibuok campus kon duna bay kadudahan nga butang sama sa bomba.
Human nasuta nga wala ray bisan unsang kadudahang butang o tawo sulod sa CEC, gipadayon ra sab ang mga klase. / AYB