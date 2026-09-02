Nanghulga sa classmate nailhan

Nasubay sa Mabolo Police Station 4, Cebu City Police Office (CCPO) ang identity niadtong tinun-an sa Busay National High School nga nanghulga sa iyang classmate nga dunggabon ug pusilon niadtong Martes, Septiyembre 1, 2026.
Nangayo og police assistance sa alas 10 sa buntag sa maong adlaw ang administrasyon sa Busay National High School sa Barangay Busay human makadawat og report bahin sa usa ka tinun-an nga gihulga pinaagi sa private message.
Sumala sa report, gipadala sab sa nanghulga ang hulagway sa armas ngadto sa biktima.
Sa gihimo’ng follow up nailhan sa Mabolo Police Station 4 ang sender sa pagpanghulga ug gihimo ang intervention sa Women and Children Protection inabagan sa GAD Focal Person sa Barangay Busay.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy city director for administration sa CCPO, niangkon ang menor de edad sa pagpanghulga tungod sa iyang kasuko sa kauban nga tinun-an.
Apan iyang gipanghimakak nga iya ang armas nga makita sa hulagway nga iyang gipadala ug niingon nga iya lamang kining nakuha gikan sa internet.
Gipasidan-an ni Oriol ang kabatan-unan nga likayan ang pagpanghulga, ilabina pinaagi sa social media ug private messages.
Giseguro sa kapulisan nga masunod ang hustong protocol sa pagdumala sa menor de edad, ilabina ang pagpanalipod sa iyang katungod, welfare, dignity, ug best interests.
Human sa intervention, gi-refer ang menor de edad ngadto sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) alang sa assessment ug tukmang intervention ubos sa Juvenile Justice and Welfare System. /